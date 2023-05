Nach dem Tod der Rock-Ikone Tina Turner haben Fans vor dem Haus der Sängerin in der Schweiz ihre Anteilnahme ausgedrückt. Vor dem Tor ihrer Villa in Küsnacht nahe Zürich wurden am Mittwochabend Kerzen und Blumen abgelegt, wie Medien vor Ort berichteten. Fans zündeten Kerzen an und erinnerten so an die Rocklegende, heißt es.