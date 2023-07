Nicht nur am Strand, sondern auch in viel besuchten Städten gelten teils strenge Regeln. Wer sich zum Beispiel auf einer der 138 Stufen der Spanischen Treppe in Rom niederlässt, muss bis zu 1.000 Euro zahlen. In Florenz darf man sich zwar setzen, dafür gilt aber an manchen Plätzen ein Essensverbot. Zum Beispiel vor den Uffizien, dem berühmtesten Museum der Stadt.