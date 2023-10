Die Bundesregierung will mehr Abkommen mit den Herkunftsstaaten schließen. Derzeit sei man, so kündigte es Faeser am Mittwoch an, in Verhandlungen mit Marokko, Usbekistan, Kirgistan, Kenia und Kolumbien. Außerdem sollen Georgien und Moldau sichere Herkunftsstaaten werden. Das bedeutet: Ein Asylantrag aus diesen Ländern gilt als unbegründet und wird abgelehnt. Eine individuelle Verfolgung kann in einem zweiten Schritt erst geltend gemacht werden.