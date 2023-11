Außenministerin Baerbock zu viertem Besuch in Kiew

Bei ihrem Besuch in Kiew sicherte Außenministerin Baerbock der Ukraine weitere Unterstützung zu. Zudem soll es bei der Reise auch um den möglichen EU-Beitritt der Ukraine gehen. 11.09.2023 | 1:42 min

Außenministerin Annalena Baerbock besucht zum vierten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 die Ukraine . Die Grünen-Politikerin traf am Montagmorgen zu einem aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehaltenen Besuch in der Hauptstadt Kiew ein.

Eine Woche vor der UN-Vollversammlung in New York dürfte der Besuch auch als Zeichen der Solidarität gedacht sein.

Außenministerin Baerbock ist zu Besuch in Kiew. Welche Erwartungen hat die Ukraine an die Außenministerin? ZDF-Reporter Henner Hebestreit mit einer Einschätzung. 11.09.2023 | 1:28 min

Nächtliche Anreise im Sonderzug

Weil der Luftraum über der Ukraine nach wie vor gesperrt ist, war Baerbock in der Nacht wie bei hochrangigen Politikerbesuchen üblich im Sonderzug von Polen aus in die Hauptstadt Kiew gefahren. Die Ministerin wurde vom deutschen Botschafter Martin Jäger am Bahnsteig abgeholt und begrüßt.