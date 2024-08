US-Wahl 2024: Das verbirgt sich hinter der Blauen Wand

Die Wahlen in den Vereinigten Staaten 2024 finden am 5. November statt.

Die allermeisten Staaten in den USA werden bei Präsidentschaftswahlen regelmäßig entweder von Republikanern oder von Demokraten gewonnen. Das liegt auch an ihrer demographischen Zusammensetzung: Ländlich geprägte Staaten wählen eher republikanisch, urban/suburban geprägte Staaten wählen eher demokratisch.

Seit etwa 2000 spricht man deshalb von "Red States", also US-Staaten, die eher die Republikaner wählen - und von "Blue States", also US-Staaten, die eher die Demokraten wählen.

Was versteht man unter der Blauen Wand?

Gibt es auch eine Rote Wand?

Was hat sich 2016 geändert?

Die Dinge hätten sich seitdem verschoben, stellt Politikwissenschaftler Overhaus gegenüber ZDFheute fest: "Nicht zuletzt, weil die Gruppe der weißen 'Arbeiter' im Mittleren Westen in wahlentscheidenden Größenordnungen von den Demokraten zu den Republikanern, also zu Trump, übergelaufen ist."

2020 konnte der Demokrat Joe Biden viele Staaten der Blauen Wand zurückgewinnen. 2024 ist die große Frage, ob das der Demokratin Kamala Harris auch gelingen wird. Die Wahl ihres "Running Mate", also ihres Vize-Kandidaten, sei vor diesem Hintergrund getroffen worden, so Politikwissenschaftler Overhaus.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper.

Welche US-Staaten sind neu umkämpft?

Umgekehrt gelang es Biden 2020 mit Georgia und Arizona zwei Bundesstaaten zu gewinnen, die zuvor lange Zeit republikanisch gewählt hatten. Sie werden deshalb zu den umkämpften Swing States , so genannten "Wackelstaaten", gezählt, so Overhaus.

Wie sinnvoll ist das Konzept der Blauen Wand noch?

Zwar seien die meisten US-Bundesstaaten weiterhin nicht umkämpft, der Weg ins Weiße Haus führe aber über die Swing States (10 +/-). Auf jene Bundesstaaten, in denen sich Demokraten und Republikaner ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die jeweiligen Wahlmänner und -frauen liefern, komme es an.

Dort entscheide sich am 5. November, ob die Menschen in den USA Donald Trump erneut zu ihrem Präsidenten wählen - oder ob mit Kamala Harris zum ersten Mal in der US-amerikanischen Geschichte eine Frau an der politischen Spitze stehen wird.