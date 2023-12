ZDF-Team erlebt Angriff auf Hotel in Charkiw

Die ostukrainische Stadt Charkiw ist am Wochenende Ziel eines Drohnenangriffs geworden. 28 Menschen seien in Charkiw verletzt worden, sagte Gouverneur Oleh Synjehubow. Ein Hotel, Wohnhäuser, ein Kindergarten, Geschäfte und Verwaltungsgebäude seien beschädigt worden. 28 Menschen seien in Charkiw verletzt worden, sagte Gouverneur Oleh Synjehubow.Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, der Angriff auf das Hotel habe "Vertreter des Hauptnachrichtendienstes und der ukrainischen Streitkräfte" ausgeschaltet, die an dem vorangegangenen Angriff auf die russische Grenzstadt Belgorod beteiligt gewesen seien. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. (AP/Reuters)