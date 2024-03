Neue Fotos: Warum sich Macron als Boxer inszeniert

Die Bilder beim Boxen seien in Zusammenhang zu sehen mit den Aussagen Macrons, eine Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht auszuschließen . Kürzlich, so Experte Dakhlia, habe der Präsident in einem TV-Interview gesagt: Wenn Russland den Krieg in der Ukraine gewinne, dann würde die Glaubwürdigkeit Europas auf null sinken. Das Ziel sei, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt. "Das bedeutet", so Forscher Dakhlia weiter, "Macron wolle sich als ein starker Präsident zeigen, "der sich nicht auf die Füße treten lässt."