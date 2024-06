Stecknadel im Mittelmeer: Die vergessene Insel Lampedusa

3. Oktober 2013: Kein Mond in Sicht, der Himmel dunkel. 500 Asylsuchende blicken zusammengepfercht in eine schwarze Nacht. Frauen, Männer und Kinder aus Afrika treiben hilflos in einem Fischerboot auf dem Mittelmeer. Lampedusa, ihr Tor nach Europa , ist nur noch einen Kilometer entfernt. Um die Küstenwache auf sich aufmerksam zu machen, zünden sie Decken an.