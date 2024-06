Angriff im Gazastreifen: Journalisten im Visier Israels?

Angriff auf AFP in Gaza-Stadt: Seit dem 2. November 2023 klafft in der Außenwand des Büros der französischen Nachrichtenagentur ein großes Loch.

Der verhängnisvolle Angriff beginnt am 2. November 2023 kurz vor Mittag. Um 11:57 Ortszeit schlägt ein Geschoss im Büro der französischen Nachrichtenagentur Agence France Press (AFP) in Gaza-Stadt ein. Innerhalb weniger Minuten wird mindestens vier Mal auf das Haus geschossen. Es wird niemand getötet, jedoch klafft ein großes Loch in der Außenwand des Gebäudes, journalistisch arbeiten kann hier niemand mehr.