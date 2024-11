Wahlen in den USA: Kapitolstürmer feiern Trumps Sieg

Wie er jubilieren viele der Randalierer, die am 6. Januar 2021 gewaltsam ins Kapitol eindrangen . Angestachelt von Behauptungen Trumps, ihm sei der Wahlsieg gestohlen worden , stürmte damals ein Mob das Gebäude. Die Angreifer verwüsteten Büros, drängten Parlamentarier in die Enge. Fünf Menschen verloren ihr Leben, mehr als 100 Polizisten und Polizistinnen wurden verletzt. Es war der Tag, an dem im Kongress die förmliche Bestätigung des Siegs von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 anstand.