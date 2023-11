Kuleba: Russland muss für Frieden "raus aus der Ukraine"

"Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis mit vielen Ländern aufgebaut und wenn uns ein Land bittet, die Reichweite der Waffen auf ein bestimmtes Gebiet einzugrenzen, dann tun wir das", so Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine. 03.11.2023 | 7:22 min

Durch die Eskalation in Nahost ist neben dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein weiterer militärischer Konfliktherd entbrannt. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba spricht im ZDF-Morgenmagazin über Befürchtungen schwindender westlicher Unterstützung für Kiew, eine mögliche Friedensformel für das Land und deutsche Waffenlieferungen.

Sehen Sie oben das ganze Interview im Video und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Dmytro Kuleba ...

... zu ukrainischen Bedingungen für Friedensverhandlungen mit Russland

Mit Blick auf das Treffen zwischen Präsident Selenskyj und mehr als 60 Staatsvertretern in Malta Ende Oktober erklärt Kuleba, dass das Kernprinzip einer Friedensformel die Achtung der "Souveränität und territoriale Unversehrtheit" der Ukraine sein müsse. Das bedeute konkret:

"Solange das nicht der Fall ist, solange sie nicht bereit sind, das zu tun, macht es keinen Sinn, mit ihnen zu sprechen", sagt Kuleba. Wenn Russland tatsächlich verhandeln wolle, dann würde es nicht "jede Nacht" mehr Raketen auf die Ukraine abfeuern und mehr Soldaten sowie Panzer in das Nachbarland schicken, sagt der ukrainische Außenminister. "Man verhält sich nicht so, wenn man verhandeln will."