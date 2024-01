Moskaus Partyszene kämpft um Rehabilitation

Als gäbe es in Russland derzeit nichts Wichtigeres zu besprechen, zieht die Fast-Nackt-Party in Moskau immer weitere Kreise. Es scheint, als habe die ganze Hauptstadt Gefallen daran gefunden zuzuschauen, was mit den Prominenten passiert, die auf der hedonistischen Party zu viel Haut gezeigt hatten und wie sie versuchen jetzt ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

Für Putin und die Kirche geht es ums Prinzip

Der Klub Mutabor musste dicht machen

Der Clubbesitzer soll sogar gefälschte Reliquien verschenkt haben

Eine Top-Unternehmerin gerät unter Druck

Einer Party-Teilnehmerin soll die Staatsbürgerschafft entzogen werden

Zum russischen Angriffskrieg äußert sie sich nicht, was ihr in der Ukraine den Ruf einer Verräterin eingebracht hat. Jetzt fordern die Ultra-Nationalisten, Anna Asti wegen ihrer Teilnahme an der Fast-Nackt-Party, die russische Staatsbürgerschaft wieder abzuerkennen und sie auszuweisen. Anfeindungen treffen auch die in Russland sehr populäre ukrainisch stämmige Sängerin Lolita Melawskaja.

Xenja Sobtschak wohl unter dem Schutz des Kreml

Vor einigen Tagen gab Kirkorow bekannt, dass er Geld an die Opfer des Raketenangriffs in Belgorod überweisen werde: "Heute habe ich beschlossen, mein Honorar für die Teilnahme an dem TV-Projekt "Neujahrsmaske" auf dem Sender NTV an die Einwohner der Stadt Belgorod zu überweisen, die unter dem unmenschlichen Terroranschlag in der Silvesternacht gelitten haben", schrieb der Sänger im russischen Netzwerk VKontakte.