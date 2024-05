Debatte um Einsatz westlicher Waffen in Russland

Nun hat die Nato ihre Mitgliedstaaten aufgerufen, der Ukraine den Einsatz westlicher Waffen gegen Militärziele in Russland zu gestatten. Die Parlamentarische Versammlung (PV) der Nato verabschiedete am Montag bei einer Frühjahrstagung in der bulgarischen Hauptstadt Sofia eine entsprechende Erklärung mit dem Motto "Der Ukraine bis zum Sieg beistehen".

Ukrainische Flugabwehr kommt an ihre Grenzen

Erst recht, da Russland seit einiger Zeit Luftangriffe mit so genannten Gleitbomben fliegt. Diese werden von russischen Kampfjets noch von russischem Territorium aus abgeschossen und treffen dann in sehr kurzer Zeit ihre Ziele in der Ukraine - oft zu kurz für die Flugabwehr des Landes.

Einsatz westlicher Waffen in der Region Charkiw?

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow appellierte in einer Videobotschaft, dass die Verbündeten mit ihren Luftabwehrsystemen den Luftraum über die Westukraine schließen sollten. Umjerow bekräftigte, sein Land strebe eine volle Mitgliedschaft in der Nato an. An der PV-Frühjahrstagung nahmen Parlamentarier aus den Mitglieds- und Partnerstaatenstaaten der Nato teil.