Versammlungsrecht: NRW will härtere Gangart

Es waren verstörende Bilder vor einer Woche in der Essener Innenstadt: Eine als Pro-Palästina-Demonstration deklarierte Veranstaltung wurde zu einem Aufzug, bei dem nicht eine einzige Palästina-Fahne zu sehen war, dafür aber Banner, die an den sogenannten Islamischen Staat (IS) oder die Taliban erinnerten, aber nicht mit diesen identisch sind.