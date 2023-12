Polnische Armee: Russische Rakete war im polnischen Luftraum

Alles deutet daraufhin, dass eine russische Rakete in den polnischen Luftraum eingedrungen ist. Sie wurde von uns auf dem Radar verfolgt und hat den Luftraum auch wieder verlassen.

Polen wollte Rakete "falls nötig" abschießen

Russland hatte der Ukraine die schwersten Luftschläge seit Beginn des Krieges in der Ukraine versetzt. Unter den angegriffenen Zielen war auch die westukrainische Stadt Lwiw, die rund 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt ist.

Die Ukraine berichtet von der größten russischen Offensive seit Monaten – mit mindestens 18 Toten. 29.12.2023 | 1:25 min

Polens Generalstabchef sagte, man habe in der Nacht die Flugbahn der meisten russischen Raketen verfolgt. Eine sei dann über die ukrainische Grenze zu Polen hinausgeflogen.

Dies sei aber wegen der kurzen Zeit und der Art und Weise, wie die Rakete flog, nicht möglich gewesen. Sicherheitshalber würden nun gleichwohl Soldaten im Verlauf der Flugbahn am Boden noch nach eventuellen Trümmern suchen.

Absturz nahe der Stadt Zamosc?

Es gab keine genauen Angaben dazu, wo das Flugobjekt vom Radar verschwunden war und in welche Richtung es flog. Der Nachrichtensender TVN24 zeigte Bilder, wie Polizisten und Soldaten in der Nähe der Stadt Zamosc im Südosten des Landes nach Trümmern suchten.

In der Ukraine hat es viele Verletzte gegeben, berichtet ZDF-Reporterin Alica Jung. 29.12.2023 | 1:02 min

Nato stellt sich hinter Polen

Die Nato steht in Solidarität zu unserem geschätzten Verbündeten, wir beobachten die Situation und bleiben in Kontakt, während die Fakten ermittelt werden.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte der Nachrichtenagentur PAP, man stehe in ständigem Kontakt mit Polens Führung und nehme die Sicherheit der Bündnisstaaten der Nato sehr ernst.

2022: Wohl ukrainische Rakete in Polen eingedrungen

Es ist nicht das erste Mal seit Beginn der Kampfhandlungen in der Ukraine, dass Flugobjekte in den polnischen Luftraum eindringen. Im November 2022 war in einem polnischen Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine eine Rakete eingeschlagen, zwei Zivilisten kamen ums Leben.