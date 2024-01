Boris Nadeschdin: Der Mann, der Putin herausfordern will

Boris Nadeschdin will bei der Präsidentschaftswahl in Russland antreten. Er ist gegen den Krieg in der Ukraine - und könnte damit für Putin ein echter Herausforderer werden.

Präsidentschaftswahl in Russland

Ein Sieg Putins bei der Präsidentschaftswahl in Russland gilt als sicher. Doch einer der Kritiker des Krieges in der Ukraine, Boris Nadeschdin, will trotz geringer Chancen antreten. 12.01.2024 | 1:44 min

Bereits zum wiederholten Mal hat sich eine lange Menschenschlange vor dem Büro von Boris Nadeschdin gebildet - ein oppositioneller Kriegsgegner, der bei der Präsidentenwahl am 17. März Kremlchef Wladimir Putin herausfordern will. Doch damit Nadeschdin überhaupt als Kandidat zugelassen werden kann, braucht er mindestens 105.000 Bürgerunterschriften - und dazu wollen diese Moskauer beitragen.

Junge und alte Menschen sind gekommen, Studenten und Rentner, Männer und Frauen. Auf der anderen Straßenseite hat die Polizei Stellung bezogen. Der 68 Jahre alte Juri sagt über Nadeschdin:

Er ist der einzige Bewerber, der offen gegen die militärische Spezialoperation auftritt. Juri, Unterstützer von Boris Nadeschin

"Ein Kandidat mit Anti-Kriegs-Politik ist meiner Meinung nach das, was wir brauchen", sagt auch die 20-jährige Anna, die wenige Schritte hinter Juri steht.

Putin kandidiert erneut für die Präsidentschaftswahl am 17. März. Viele Gegenkandidaten sitzen im Gefängnis, werden nicht zugelassen oder kandidieren nur zum Schein. 03.01.2024 | 2:21 min

Nadeschdin lehnt Krieg entschieden ab - und findet Zuspruch

Eigentlich dient die Präsidentenwahl aus Kremlsicht vor allem einem Zweck: Sie soll dem 71 Jahre alten Putin seine fünfte Amtszeit sichern und damit zugleich demonstrieren, wie sehr das Volk angeblich auch nach rund zwei Jahren noch den Krieg gegen die Ukraine unterstützt. Stattdessen aber sorgt nun ausgerechnet der Bewerber für Schlagzeilen, der als einziger diese Invasion entschieden ablehnt - und damit in Russland auf unerwartet großen Zuspruch stößt.

Der 60-jährige Nadeschdin ist in der russischen Politik alles andere als ein Newcomer. Er hat Kontakte in die Präsidialverwaltung und trat jahrelang in Polit-Talkshows des Staatsfernsehens auf - zum Ärger anderer Oppositioneller. Nadeschdin galt bislang als Pragmatiker, der auch mal mit den Mächtigen kooperierte, wenn ihm das für eigene Ziele nützlich schien.

Nun aber ist der Liberale auf Konfrontationskurs zum Kreml gegangen - obwohl er vorsichtig formuliert, sobald es um Kriegskritik geht. Nadeschdin spricht also von "all dem", wenn er den Krieg meint, und von "dort", wenn es um die Ukraine geht. Doch seine Botschaft ist klar. Bei einem Wahlkampfauftritt, bei dem er sich an der Seite von Frauen zeigte, die ihre mobilisierten Männer von der Front zurückhaben wollen, sagte er:

Das Land will, dass all das aufhört. Die Leute wollen, dass die, die dort sind, zurückkehren. Boris Nadeschdin, russischer Politiker

Fraglich, ob Nadeschdin zur Wahl zugelassen wird

Ende vergangener Woche gibt Nadeschdins Team bekannt, dass landesweit rund 200.000 Bürgerunterschriften gesammelt worden sind - weit mehr, als für seine Registrierung als Kandidat notwendig sind. Ob er am Ende wirklich auf dem Wahlzettel erscheinen wird, ist dennoch fraglich.

Auch in Russland gibt es Kritik am Krieg gegen die Ukraine. Eine Soldatenfrau getroffen, die um das Leben ihres Mannes fürchtet. 14.12.2023 | 6:23 min

Im Interview sagt der Journalist und politische Analyst Andrej Perzew über die Interessen des Kremls:

Ich halte das nicht für sehr realistisch, denn sie wollen die Wahlen vollständig kontrollieren. Andrej Perzew, Journalist und politischer Analyst

Mit Kriegskritik unbequem geworden

Möglicherweise habe der Kreml der Bewerbung Nadeschdins zwar anfangs wohlwollend gegenübergestanden - und ihn für einen willkommenen Pseudo-Rivalen gehalten. Doch mit seiner offenen Kriegskritik sei Nadeschdin längst unbequem geworden, meint Perzew.

Zwar sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow erst kürzlich, als Journalisten ihn auf Nadeschdin ansprachen:

Wir betrachten ihn nicht als Konkurrenten. Dmitri Peskow, Kremlsprecher

Doch Perzew ist überzeugt: Würde man Nadeschdin tatsächlich als Kandidaten zulassen, wäre das angesichts der Kriegsmüdigkeit vieler Russen ein "echtes Risiko" für den Kreml.

Putins Truppen versuchten an vielen Stellen anzugreifen. Man wolle die Ukraine zwingen, Reserven auszuspielen, so Oberst Reisner. Ein Durchbruch zeichne sich aber keinesfalls ab. 18.01.2024 | 10:35 min

Auflagen für Zulassung komplex

Die Auflagen für eine Zulassung als Kandidat sind komplex. Für die Wahlkommission, die die Unterschriften bis zum 10. Februar sichten muss, sei es deshalb ein Leichtes, Nadeschdin den Kandidatenstatus unter einem Vorwand zu verweigern.

Auch viele von Nadeschdins Unterstützern wissen, dass er kaum Chancen haben dürfte. Viele haben ihre Unterschriftabgabe deshalb vor allem als Möglichkeit betrachtet, endlich einmal wieder ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen, während Anti-Kriegs-Proteste schon lange mit aller Härte unterdrückt werden.

Wann und unter welchen Bedingungen der Krieg durch Verhandlungen beendet wird, sei unklar, so Politologe Samuel Charap. Die Ukraine und Russland müssten Teil der Lösung sein. 25.01.2024 | 14:45 min

Eine Frau - Natalja, 34 Jahre alt - bittet explizit darum, auch in diesen Artikel aufgenommen zu werden. Es gebe viele Kriegsunterstützer in Russland, aber die Welt solle sehen, dass es auch Kriegsgegner gebe, sagt sie. Mit Blick auf Nadeschdin fügt sie hinzu:

Selbst wenn er nicht gewinnt, weiß ich nun, dass ich nicht alleine bin. Dass es viele Leute gibt, die das alles nicht unterstützen (...) und die ein schnellstmögliches Kriegsende wollen. Natalja, Unterstützerin von Boris Nadeschin

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog