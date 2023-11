Grenzübergang Rafah geöffnet - Hilfslieferungen laufen an

Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen ist am Samstag für erste dringend benötigte Hilfslieferungen geöffnet worden. Zunächst durften allerdings lediglich 20 Lastwagen in den von Israel abgeriegelten Gazastreifen einfahren. Mehr als 200 Lastwagen mit rund 3.000 Tonnen Hilfsgütern warteten seit Tagen auf ägyptischer Seite der Grenze darauf, die Lieferungen in den Gazastreifen zu bringen.