Russland: Nadeschdin droht Aus bei Präsidentenwahl

Bei der Präsidentenwahl in Russland zeichnet sich ein Ausschluss des Kriegsgegners Boris Nadeschdin ab. Wie Nadeschdin mitteilte, sei er von der Wahlkommission darüber informiert worden, dass 15 Prozent der von ihm eingereichten Unterschriften für eine Kandidatur ungültig seien. Das wäre dreimal so viel wie erlaubt. Eine Entscheidung solle am Mittwoch bekanntgegeben werden, sagte sein Sprecher.

Dass Putin die nächste Wahl in Russland gewinnen wird, steht wohl bereits jetzt fest. Fast alle anderen Kandidaten sind entweder chancenlos oder unterstützen Putin sogar. Die einzige Ausnahme hiervon wäre Boris Nadeschdin. 31.01.2024 | 2:07 min

Unerwartet großer Zuspruch für Kriegsgegner

In den vergangenen Wochen standen Menschen in verschiedenen Regionen Russlands in langen Schlangen an, um Nadeschdin mit ihrer Unterschrift zu unterstützen.