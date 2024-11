Nach dem ersten Telefonat zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seit fast zwei Jahren hat die Ukraine scharfe Kritik an dem Gespräch geübt. Kiew warf Scholz am Freitag vor, Putin in die Hände zu spielen.

Selenskyj: Scholz hat "Büchse der Pandora geöffnet

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Scholz vor, mit dem Telefonat die "Büchse der Pandora" geöffnet zu haben. "Das ist genau das, was Putin seit langem will: Es ist extrem wichtig für ihn, seine Isolation zu schwächen", erklärte Selenskyj in Online-Diensten.

Kiew: "Appeasement-Versuche" für Putin "Zeichen der Schwäche"

Früheres Kriegsende unter Präsident Trump?

Indes sagte Selenskyj am Freitag in einem Interview mit der öffentlich-rechtlichen ukrainischen Medienanstalt Suspilne, mit Trump als US-Präsidenten werde der Krieg früher beendet werden:

Russland in Ukraine weiter auf dem Vormarsch

Das sei "ihr Versprechen an ihre Bürger." Der ukrainische Staatschef sagte weiter, er habe bei seinem Telefonat mit Trump nach dessen Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl einen "konstruktiven Austausch" gehabt und "nichts gehört, was gegen unsere Position ging".

"Wir werden sehr hart an Russland und der Ukraine arbeiten. Es wird aufhören", sagte Trump seinerseits am Freitag in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida.