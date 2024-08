Swift-Konzerte: Wie groß ist Terror-Gefahr bei Großevents?

Sowohl in Österreich als auch in Deutschland, aber auch international ist zu beobachten, dass es immer mehr Fälle gibt, bei denen es sich um Einzelne handelt, die dann aber eingebettet sind in ein loses Netzwerk. Die Inspiration für einen Anschlag und die Radikalisierung zur Gewalt sind verbunden mit der Zugehörigkeit zu einem Netzwerk. In dem Fall in Wien zum "Islamischen Staat", beziehungsweise, was davon übrig ist. Vor knapp zehn Jahren war der IS noch viel zentraler organisiert und man hat damals feststellen können, dass es schon ganz konkrete Vernetzungen gab, während es jetzt auch einzelne vom IS inspirierte Täter sind.