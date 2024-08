Parteitag der US-Demokraten: Was Walz in seiner Rede sagte

Der zuvor vergleichsweise unbekannte Gouverneur des Bundesstaats Minnesota blickte in seiner Rede auf Stationen in seinem Leben. Über seine Kindheit in einer kleinen Stadt in Nebraska sagte Walz, "man lernt, sich umeinander zu kümmern". Der 60-Jährige sprach auch über seine Karriere als American-Football-Coach.

Walz verbindet Optimismus mit Trump-Kritik

In seiner Rede verband Walz Optimismus und erbitterte Kritik am republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump . Dessen Vizekandidaten J.D. Vance verpasste er mit Blick auf dessen Ausbildung an der Elite-Uni Yale einen Seitenhieb. "Ich hatte 24 Kinder in meiner Highschool-Klasse und keines von ihnen hat Yale besucht", sagte er.

Walz: Trump will Freiheit der Menschen beschneiden

In seiner Rede ging Walz auch auf kontroverse Wahlkampf-Themen ein. Kamala Harris und er stünden für ein Amerika, in dem jeder lieben könne, wen er wolle, und für ein Land, in dem die Menschen Zugang zu künstlichen Befruchtungen und zu Abtreibungen hätten, sagte er.

Aufruf zu mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt

Walz rief auch zu mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt auf. "Die Familie am Ende der Straße denkt vielleicht nicht so wie Sie, sie betet vielleicht nicht so wie Sie, sie liebt vielleicht nicht so wie Sie", sagte er. Aber diese Menschen seien Nachbarn, also müsse man sich um sie kümmern und sie sich um einen.