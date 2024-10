US-Wahl: Trump bei McDonald's - Wahlkampf an der Fritteuse

In einer Filiale in Feasterville-Trevose im hart umkämpften US-Bundesstaat Pennsylvania zog Trump sein Jackett aus und legte sich eine Schürze um. Er ging dann in die Küche und ließ sich die Fritteuse zeigen, frittierte Kartoffelstreifen und befüllte schließlich eine Pappschale mit Pommes Frites.

Spitze gegen Kamala Harris

Trump befeuert immer wieder Verschwörungsmythen

Ex-Präsident ätzt gegen Harris

"Happy Birthday": Kirchengemeinde singt für Harris

"In diesem Moment stehen wir in diesem Land an einer Kreuzung. Es liegt nun an uns, zu entscheiden, wo wir hingehen - als Amerikaner und als Gläubige", sagte Harris in ihrer Rede in der baptistischen Megakirche. Die Gottesdienste in Megakirchen werden von Tausenden Gläubigen besucht.