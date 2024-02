USA: Trump gewinnt Vorwahl der Republikaner in Michigan

"Die republikanische Basis steht voll hinter Trump. Moderate Kräfte wie Nikki Haley haben keine Chance", vermutet Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. 24.01.2024 | 6:15 min

Kandidaten werden bei Parteitagen im Sommer gekürt

Wer in den USA Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen.

Trump hatte schon drei weitere Vorwahlen gewonnen

Haley hatte bereits bei den Vorwahlen in Iowa, New Hampshire und am vergangenen Wochenende in South Carolina gegen Trump verloren. Trump lag bei der Vorwahl in South Carolina etwa 20 Prozentpunkte vor Haley, die dort lebt und einst Gouverneurin in dem Bundesstaat war.