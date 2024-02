Biden über Trump: "Kann sich Namen seiner Frau nicht merken"

In der Talkshow des Komikers Seth Meyers hat US-Präsident Joe Biden wieder einmal Bedenken hinsichtlich seines hohen Alters zurückgewiesen und seinen Vorgänger Donald Trump angegriffen. "Schauen Sie sich den anderen Typen an", sagte Biden am Montag über seinen 77-jährigen Widersacher.

Damit erntete er Lacher und Beifall im Publikum. Der 81-Jährige bezog sich dabei auf ein zuvor in der Sendung gezeigtes Video, in dem Trump seine Frau Melania offenbar "Mercedes" nennt. Meyers, der in seiner beliebten Sendung "Late Night With Seth Meyers" des Senders NBC häufig Witze auf Kosten von Trump macht, hatte zuvor gesagt, Bidens hohes Alter sei "ein echtes Problem für amerikanische Wähler". Biden betonte, es gehe darum, "wie alt deine Ideen sind".