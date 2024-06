Präsidentschaftswahl: Das TV-Duell zwischen Biden und Trump

Über drei Jahrzehnte war eine unabhängige Kommission für die Debatten zuständig . Dieses Mal ist es zum ersten Mal seit 1988 nicht mehr der Fall. Statt der von der Kommission geplanten Debatte im September, findet sie nun schon Ende Juni und organisiert vom TV-Sender CNN statt.Hintergrund ist neben Kritik an der Kommission unter anderem auch ein Fernduell über Social Media. Biden forderte Trump nach mehrfachen Debattenaufrufen Trumps heraus, den Zuschlag für die erste Debatte bekam CNN. In den Studios des Senders in Atlanta, Georgia, findet die Debatte statt. Moderieren werden die beiden CNN-Gesichter Jake Tapper und Dana Bash. Los geht es um 21 Uhr Ortszeit, drei Uhr nachts in Deutschland. Die Regeln hat der Sender mit den Wahlkampfteams der Kandidaten ausgehandelt.Es wird zudem eine zweite Debatte am 10. September bei dem Sender ABC geben. Dort soll, anders als bei CNN, dann wieder Publikum mit dabei sein.