Israel: Wehrpflicht auch für Ultraorthodoxe

Auch strengreligiöse jüdische Männer müssen zum Wehrdienst in die israelische Armee eingezogen werden. (Archivfoto)

Der Oberste Gerichtshof in Israel hat entschieden, dass die Streitkräfte des Landes künftig auch ultraorthodoxe Juden zum Militärdienst einziehen müssen. Das teilte das Gericht am Dienstag mit.

Ultraorthodoxe bislang vom Wehrdienst ausgenommen

In der Urteilsbegründung hieß es:



Bereits eine Regierungskoalition am Streitthema zerbrochen

Kritiker prangerten die bisher geltenden Erleichterungen für ultraorthodoxe Männer als ungerecht an. Der Gaza-Krieg hat die Kluft zwischen den Lagern noch einmal vertieft.

Männer müssen in Israel regulär drei Jahre, Frauen zwei Jahre Wehrdienst leisten. Am Streit um ein Gesetz, das schrittweise mehr strengreligiöse Männer zum Dienst an der Waffe verpflichten sollte, war bereits 2018 die Regierungskoalition zerbrochen. Es gibt aber auch ultraorthodoxe Männer, die freiwillig dienen. Strengreligiöse Frauen werden nur auf freiwilliger Basis rekrutiert.