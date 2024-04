Israel: Wehrpflicht-Ausnahme für Ultraorthodoxe läuft aus

Militärdienst in Israel : Wehrpflicht-Ausnahme für Ultraorthodoxe endet

Strenggläubige Männer in Israel waren bislang vom Dienst an der Waffe ausgenommen. Wegen eines Streits in Netanjahus Koalition läuft diese Regelung nun zum 1. April aus.