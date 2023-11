USA: F-16-Weitergabe an Kiew bald möglich

Die US-Regierung will Dänemark und den Niederlanden eine schnelle Weitergabe von US-Kampfflugzeugen des Typs F-16 an die Ukraine ermöglichen.

USA: Lieferung, sobald Pilotentraining beendet

Man habe beiden Ländern zugesichert, dass Anträge auf Genehmigung so beschleunigt würden, dass die Kampfjets an Kiew geliefert werden könnten, sobald die Ausbildung der ukrainischen Piloten und Techniker abgeschlossen sei. Dies bestätigte ein Sprecher des US-Außenministeriums der dpa in Washington. "Wir wissen es zu schätzen, dass Dänemark und die Niederlande diese Koalition zur Ausbildung ukrainischer Piloten anführen", hieß es.