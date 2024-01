Gegen Moskau: Europa muss "Abschreckungsfähigkeit" aufbauen

Diskussionen über die Verteidigungsfähigkeit der Nato und der Bundeswehr sind nicht neu. Verteidigungsminister Pistorius geht davon aus, dass Russland erst in fünf bis acht Jahren überhaupt wieder imstande sei, an eine Attacke auf Nato-Territorium zu denken. Und das nur unter der Voraussetzung, der Krieg in der Ukraine würde bald enden. Hoffmann geht davon aus, dass die Nato schon früher voll verteidigungsfähig sein muss - nämlich schon in zwei bis drei Jahren.