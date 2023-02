Die A-50, die zum ersten mal in den 80er Jahren eingesetzt wurde, gilt als veraltet. Seit einigen Jahren kommt zwar eine modernisierte Version, die A-50U zum Einsatz. Doch schon seit Jahren ist geplant, das modernere Nachfolgemodell A-100 in Dienst zu stellen, was jedoch immer wieder verschoben werden musste - laut "The War Zone" unter anderem deshalb, weil durch die Sanktionen gegen Russland Mikrochips fehlen. Der neue Termin, an dem die A-100 nun einsatzfähig sein soll: 2024.