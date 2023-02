In seiner Rede zum Jahrestag der russischen Anerkennung der separatistischen "Republiken" Donezk und Luhansk am 21. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, dass Russland seine Teilnahme am "New Start"-Vertrag aussetzen werde. In diesem Zuge deutete er an, dass Moskau Atomtests wieder aufnehmen könnte, wenn die USA damit beginnen.