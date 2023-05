Die Operation, die in Wirklichkeit kaum mehr als ein kleines Grenzgefecht ist, fand in den Medien sowohl in der Ukraine als auch in Russland und in anderen Teilen der Welt große Beachtung. Die Ukraine nutzte die sozialen Medien geschickt, um die Bedeutung des Angriffs hervorzuheben und sich über die angeblich inkompetenten russischen Streitkräfte lustig zu machen.