Wallace: Ich denke, so schwierig ist es nicht. Zunächst einmal handelt es sich um große, komplexe Waffen, die oft in internationalen Konsortien entwickelt werden. Man muss also oft mit den anderen internationalen Partnern zusammenarbeiten, um alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu haben. Das ist nicht immer einfach. Um ehrlich zu sein, was zählt, ist, dass wir am Ende das Ziel erreicht haben.