Qin Gang drückt aufs Tempo, weil Peking etwas will von Berlin. Der Ton ist dabei ungefähr so hart und die Haltungen in vielem genauso konträr wie kurz zuvor in Peking. Aber wer etwas will, lässt es nicht aus dem Ruder laufen. Baerbock bestätigt, dass die EU chinesische Firmen sanktionieren könnte. Russische Rüstungsunternehmen dürften "nicht an kriegsrelevante Güter gelangen", sagte sie. Sanktionen gegen die Lieferung sogenannter "Dual-Use" Güter richteten sich aber nicht gegen ein Land.