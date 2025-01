AfD-Bundesparteitag: Weidel zur Kanzlerkandidatin gewählt

Der AfD-Bundesparteitag hat die Partei- und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel einstimmig zur Kanzlerkandidatin gewählt. Mit der 45-Jährigen kürte die Partei am Samstag erstmals in ihrer Geschichte eine eigene Kanzlerkandidatin.

Mit einer zweistündigen Verspätung hat der Parteitag der AfD in Riesa begonnen. Aufgrund von Protesten schafften es nur wenige Delegierte pünktlich zur Veranstaltung.

Weidel - eines der bekanntesten Gesichter der AfD

Als offen homosexuelle Politikerin, die mit ihrer Lebenspartnerin in der Schweiz zwei Söhne großzieht, ist Weidel in ihrer Partei eine Ausnahmeerscheinung. Zudem ist sie eine der wenigen prominenten Frauen in der von Männern dominierten AfD.