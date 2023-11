Scholz: Kindergrundsicherung "bis nächste Woche" geklärt

Seit Monaten streiten sich Finanzminister Lindner und Familienministerin Paus über die Kosten für die Kindergrundsicherung. Jetzt kündigt Kanzler Scholz eine Einigung an. 26.08.2023 | 1:33 min

Scholz warnt vor weiteren Gesetzesblockaden

Der Kanzler warnte zudem vor einer Fortsetzung gegenseitiger Gesetzesblockaden in der Koalition. Die Regierung habe "viele weitreichende Entscheidungen getroffen, die für mehr Tempo und mehr Modernisierung" in Deutschland sorgten, sagte Scholz.

Wieder streitet die Ampel – diesmal um die geplante Kindergrundsicherung von Familienministerin Paus. Wirtschaftsminister Lindner hat Vorbehalte, Geld allein reiche nicht. Was sagen die Betroffenen? 26.08.2023 | 5:20 min

Paus hatte in dem Konflikt dann vergangene Woche die Verabschiedung des Gesetzentwurfs für das Wachstumschancengesetz im Bundeskabinett blockiert. Die Vorlage Lindners sieht Steuererleichterungen für Unternehmen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro vor. Sie soll laut Bundesregierung bei der Kabinettsklausur am Dienstag auf Schloss Meseberg in Brandenburg beschlossen werden.