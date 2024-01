Bauernpräsident droht mit neuen Protesten nächste Woche

Der Bundestag hat sich heute mit Agrarpolitik und somit auch mit den umstrittenen Plänen der Ampel-Regierung zu den Sanktions-Streichungen in der Landwirtschaft beschäftigt. 18.01.2024 | 1:38 min

Rukwied erklärte in Berlin, alles, was bislang angekündigt worden sei, habe die Verärgerung der Bauern noch weiter gesteigert statt beruhigt. "Die Verantwortung liegt jetzt einzig bei der Bundesregierung und den Regierungsfraktionen. Nur sie können weitreichendere Bauernproteste verhindern."

Finanzminister Lindner verteidigt vor den Protestlern die Kürzung bei der Dieselsubvention. Die Ampel will aber bis zum Sommer Entlastungen für die Landwirtschaft beschließen. 16.01.2024 | 1:59 min

Özdemir wirbt für Fleisch-Abgabe

Der Haushaltsausschuss des Bundestages beriet am Donnerstag abschließend über den Etat des Bundes für 2024. Zu den massiven Einschnitten in der Etatvorlage gehören auch die schrittweisen Kürzungen beim Agrardiesel. Im Bundestag debattierten Regierungs- und Oppositionsfraktionen rund zwei Stunden lang über die Landwirtschaftspolitik.

Minister Özdemir rief die Union erneut zur Zusammenarbeit auf: Jetzt gebe es die Möglichkeit, "gemeinsam konstruktiv" daran zu arbeiten, die Landwirtschaft zukunftsfest aufzustellen. Der Minister warb erneut für eine Abgabe auf Fleisch, aus deren Einnahmen Landwirte beim Umbau ihrer Ställe unterstützt werden. Es handle sich um nur "wenige Cent pro Kilo mehr", sagte er im Bundestag. Zahlen sollen dies die Verbraucherinnen und Verbraucher. Ein "Tierwohlcent" wäre eine "Investition in die Zukunft der Landwirtschaft und der ländlichen Räume in Deutschland".

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat Maßnahmen der Bundesregierung für die Landwirtschaft vorgestellt und die die Opposition bei der Gestaltung der Agrarpolitik erneut zur Zusammenarbeit aufgerufen. 18.01.2024 | 1:45 min

Merz: Ampel "regiert gegen die Bevölkerung"

Er habe sich in der Debatte zur Agrarpolitik zu Wort gemeldet, um die Regierung "dringend und in größter Besorgnis" zu bitten, den Protest der Landwirte und den Widerspruch in der Bevölkerung ernstzunehmen, sagte der Oppositionsführer weiter. "Kommen Sie mit Ihrer Politik zur Besinnung, bevor Teile unseres Landes in diesem Jahr unregierbar werden."