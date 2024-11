Wahlkampf 2024: Habeck will Superreiche mehr besteuern

Trotz massiver Kritik am Umgang der SPD-Führung mit der Kanzlerkandidatur verteidigt Parteichef Lars Klingbeil das Vorgehen grundsätzlich. "Mein Führungsanspruch ist schon, dass man in die Partei reinhorcht, dass man Debatten führt, dass man in unterschiedlichen Szenarien auch denkt", so Klingbeil im Deutschlandfunk. "Diese Zeit wollten wir uns nehmen, um dann eben am Montag auch in die Parteivorstandssitzung reinzugehen."

Der Vorstand will Scholz am Montag offiziell nominieren. Am 11. Januar soll er auf einem Parteitag dann als Kanzlerkandidat bestätigt werden.