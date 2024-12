Die IG Metall will sich ab sofort massiv in den Bundestagswahlkampf einmischen und die folgende Regierungsbildung beeinflussen. Deutschlands größte Einzelgewerkschaft hat einen Forderungskatalog entwickelt, mit dem der Industriestandort Deutschland gerettet werden soll. Außerdem organisiert sie einen Aktionstag, zu dem in fünf Großstädten zehntausende Beschäftigte erwartet werden. Er soll am 15. März 2025 und damit nach der Bundestagswahl in Hannover, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig stattfinden.