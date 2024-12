Bundestagswahl: Scholz will Vertrauensfrage stellen

Wahlkämpfer der SPD sind am Samstag in Berlin-Lichterfelde von mutmaßlich Rechtsextremen angegriffen worden. Ein Parteimitglied sei dabei zu Boden geworfen und in Bauch und Gesicht getreten worden, schrieb die SPD Steglitz-Zehlendorf auf Instagram. Der Mann habe im Krankenhaus behandelt werden müssen. Der Vorfall soll sich auf dem Kranoldplatz in Berlin-Lichterfelde ereignet haben.

Unter den Angegriffenen sei auch die Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung, Carolyn Macmillan, hieß es. Sie äußerte sich auf Instagram geschockt von dem Angriff: "Wir Demokratinnen und Demokraten müssen jetzt zusammenstehen, denn wir dürfen unseren Platz in Lichterfelde Ost nicht den Nazis überlassen."

In verschiedenen Medienberichten wurde über einen Zusammenhang des Angriffs mit einer Demonstration Rechtsextremer am gleichen Tag in Friedrichshain und Lichtenberg berichtet. Eine Bestätigung der Polizei dafür war zunächst nicht zu bekommen.