Wahlkampf: Ökonom kritisiert Wahlversprechen der Parteien

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will nach einem möglichen Wahlsieg keinen öffentlich ausgetragenen Dauerstreit in einem Regierungsbündnis zulassen. "Dass in einer Regierungskoalition gerungen wird, das ist normal", sagt der CDU-Chef der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Nur: Die permanenten öffentlichen Auseinandersetzungen der Vergangenheit, die müssen wir beenden. Die Bürger wollen, dass das Land vernünftig regiert wird."

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verlangt einen neuen Regierungsstil in einer möglichen unionsgeführten Koalition. "Es braucht schlichtweg einen anderen Arbeitsstil. Wir müssen neue Wege auch in der Regierungsarbeit gehen", sagt der Vorsitzende der CSU-Bundestagsabgeordneten der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.