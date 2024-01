CDU-Vorstandsklausur: Spagat zwischen Kritik und Populismus

Mit den Bauern, die derzeit mit ihren Protesten das Land erschüttern und die vielleicht nur die Spitze der Unzufriedenheit mit der Berliner Politik sind, steht die Union plötzlich vor einer neuen Herausforderung. Seit Wochen treiben Friedrich Merz und Co. die Ampel vor sich her. Die zum Teil heftige Kritik am Kanzler, den Merz als einen "Klempner der Macht" schmähte, scheint am Betroffenen abzuperlen.