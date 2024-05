Attacke auf SPD: Wie sind wir vor Cyberangriffen geschützt?

Das habe verschiedene Ursachen, für die Atug wenig Verständnis hat. So seien Parteien etwa vom Datenschutz ausgenommen, müssen sich also nicht an die DSGVO halten. Auch dürfe das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sie nur auf Anfrage beraten und unterstützen. Eine Hilfe, die nach Atugs Wissen selten beansprucht wird. Verpflichtende Cybersicherheitsvorgaben für Parteien gibt es auch anderweitig keine.