SPD-Vorsitzende Esken nennt CDU-Chef Merz "brandgefährlich"

Esken: CDU nutzt Begriffe, die zuvor ausschließlich AfD verwendete

"Für die politische Kultur und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist das brandgefährlich", sagte Esken. "Ebenso gefährlich ist es, wenn CDU und CSU Begriffe in die Debatte bringt, die davor ausschließlich von der AfD verwendet wurden." Das betreffe die Abwertung der Regierung, aber auch die Abwertung von Menschen.

Ich denke an die Unterstellung von "Sozialtourismus", die "kleinen Paschas" oder andere sprachliche Entgleisungen. So etwas ist Gift für unser Land und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Esken betonte, dass sie genau deswegen schon auf dem SPD-Parteitag klare Worte an Merz gerichtet habe. Die SPD-Chefin hatte Anfang Dezember CDU und CSU vorgeworfen, sie würden "im Chor mit der AfD gegen die Ampel hetzen". Merz hatte die Wortwahl als "ehrabschneidend" und "niederträchtig" bezeichnet. Esken sagte dazu lediglich, sie nehme "zur Kenntnis, wie intensiv er (Merz) unseren Parteitag verfolgt hat".

Esken wirft Union staatsschädigendes Verhalten vor

Esken nahm im dpa-Interview aber nichts von ihren Vorwürfen zurück. Im Gegenteil: Sie warf der Union auch in der Außenpolitik staatsschädigendes Verhalten vor: "Die Art und Weise, wie hier fundamental Opposition betrieben wird, wie beispielsweise die Regierung in einer außenpolitischen Ausnahmesituation wie dem Angriff Putins auf die Ukraine in der Öffentlichkeit immer wieder vorgeführt wird als zögernd und zaudernd und eben nicht (als) verantwortungsvoll und besonnen: Das halte ich für staatspolitisch verantwortungslos, und es beschädigt unser Land."