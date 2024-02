Fraktionsklausur der Grünen zeigt tiefe Risse in der Ampel

Für dreieinhalb Tage haben sie sich verzogen nach Leipzig, in ein Hotel mitten in der Stadt - draußen kein einziger Hinweis, wer hier gerade zu Besuch ist. Vorsichtshalber, denn es könnte ja wieder Proteste geben: Randale, Misthaufen, Feuer - wie kürzlich erst in Biberach, wo damit der politische Aschermittwoch der Grünen verhindert wurde