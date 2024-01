Spahn zu Thüringer Wahl: Zusammenarbeit mit Linken erfolgt

Die AfD als stärkste Kraft - ein mögliches Ausgangsszenario der Thüringer Landtagswahl am 1. September 2024. "Dann wird sich die CDU entscheiden müssen, ob sie, um diese Demokratie am Leben und lebendig zu erhalten, mit der Linkspartei zusammenarbeitet", sagte Martin Machowecz, stellvertretender Chefredakteur der ZEIT und ehemaliger Leiter des Leipziger Büros, am Donnerstagabend bei Markus Lanz.