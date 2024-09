Keine Mitte in der Migrationsfrage

Die Regierung bemühte sich am Montag darum darzustellen, was sie alles ganz ohne Union beschlossen und jetzt noch angestoßen habe. Es sind viele einzelne Maßnahmen; sie sollen die Zeit überbrücken, bis das europäische Asylsystem Geas in Kraft tritt. Nach den Ankündigungen des Kanzlers ("im großen Stile abschieben") sind die Erwartungen an eine spürbare Änderung der Lage aber hoch. Und nun sieht die Ampel sich mit frischen Vorwürfen konfrontiert, sie nehme die Begrenzung der irregulären Migration nicht entschieden genug in Angriff.