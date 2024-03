Stamp: "Ich glaube nicht, dass Ruanda geeignet ist"

Wenn Vertreter der Bundesländer an diesem Mittwoch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammenkommen und wieder über die Migrationspolitik beraten, ist eher mit vielen kleinen Mosaiksteinen als mit dem großen Wurf zu rechnen. Zehn Maßnahmen werden in der vorläufigen Abschlusserklärung, die dem ZDF vorliegt, aufgezählt. Viele davon werden auf später vertagt.

Bund und Länder suchen eine Lösung für die hohe Zahl Geflüchteter in Deutschland. Der Lösungsvorschlag von Christian Dürr (FDP) und Hendrik Wüst (CDU): das "Ruanda-Modell". 06.11.2023 | 2:40 min

Stamp: "Extrem aufwändig, extrem kompliziert"

Das Kabinett hat die Einführung der Bezahlkarte beschlossen. Doch vor dem nächsten Treffen der Ministerpräsidenten gibt es weiter Streit um die Sachleistungen für Geflüchtete. 03.03.2024 | 3:43 min

Dobrindt setzt auf Großbritannien

Flüchtlinge auf dem deutschen Arbeitsmarkt integrieren? Wie kann das gelingen? Ein Autohaus in Thüringen geht das an und macht es als Paradebeispiel vor. 23.02.2024 | 1:59 min

Dobrindt selbst hat Ruanda und das dortige Flüchtlingscamp besucht. "Es ist ein Modell für uns", glaubt der CSU-Politiker. Denn so könne die "Schleuser-Logik", dass gegen Bezahlung Menschen "in das deutsche Sozialsystem" gebracht würden, durchbrochen werden. Sicherheit, so Dobrindt, könne "auch in Afrika garantiert werden".