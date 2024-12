Bundestag: Kämpferisch - und trotzdem nur "Lame Duck"

Im Bundestag hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz den Fragen der Abgeordneten gestellt. Er war in Wahlkampflaune und zeigte sich ungewohnt streitlustig.

Es ist ein FDP-Politiker, der Olaf Scholz (SPD) auf Betriebstemperatur bringt. Ob er den Ukrainern nicht jetzt schon die Ausbildung am Taurus-Marschflugkörper ermöglichen wolle, fragt Marcus Faber den Kanzler. Dann wäre der Taurus einsetzbar, falls ein Nachfolger des Kanzlers die Lieferung beschließt.

Scholz sagt, er halte die Lieferung der Marschflugkörper für falsch. Deutschland dürfe nichts tun, was zu einer Eskalation des russischen Krieges gegen die Ukraine führen könnte. Er schließt aus, deutsche Soldaten in die Ukraine zu schicken. Und im Übrigen wolle er sein eigener Nachfolger werden, sagt Scholz.

Erstmals seit dem Aus der Ampel-Koalition steht Bundeskanzler Scholz (SPD) im Bundestag den Abgeordneten Rede und Antwort. "Scholz bleibt bei seinem Nein zu seinen Taurus-Lieferungen", so ZDF-Korrespondentin Patricia Wiedemeyer.

Warum Scholz eine "Lame Duck" ist

Letzten Endes ist das ein Ablenkungsmanöver. Denn Olaf Scholz kann in dieser Regierungsbefragung - der ersten seit dem Ampel-Aus - nicht verbergen, dass er eine "Lame Duck" ist. Dass er keine Mehrheit mehr im Parlament hat. Und dass er in den kommenden Monaten nichts mehr wird durchsetzen können.

Was Scholz alles noch umsetzen will

Außerdem brauche die Industrie eine Strompreisbremse . Scholz spricht davon, dass der Anstieg der sogenannten Netzentgelte verhindert werden müsse. Ein Deutschlandfonds könne zudem für wirtschaftliches Wachstum sorgen. Scholz werbetextet in Richtung der Abgeordneten. "Bitte helfen Sie", sagt er. Und: "Ich bitte um Unterstützung."

Am 23. Februar wird neu gewählt, dann mit gleich vier Kanzlerkandidaten. Robert Habeck etwa, obwohl die Grünen nur bei 12 Prozent stehen. Und bei der SPD ist noch eine Frage offen.

Merz: Keine Zustimmung zu Ampel-Projekten

Das ist alles, was Scholz nach dem Bruch der Ampel noch bleibt. Bitten. Werben. Und hoffen, dass es ihm im Wahlkampf Zustimmung bringt, wenn Union und FDP seinen Projekten eben nicht zu einer Mehrheit verhelfen.

Die Union ist nicht das Ersatzrad an diesem verunglückten Wagen der Ampel-Koalition.

Wo Scholz Merz angreifen will

Scholz versucht, Merz an diesem Punkt anzugreifen. Sein vielleicht wichtigster Satz an diesem Tag richtet sich an die Union - und soll auch bei den Wählern verfangen: