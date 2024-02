Kreta: Pistorius besucht Fregatte "Hessen"

Die "Hessen" ist eine von drei Fregatten der sogenannten Sachsen-Klasse, die besonders für die Flugabwehr geeignet sind. Das 143 Meter lange Schiff wurde speziell für den Geleitschutz und die Seeraumkontrolle konzipiert. Die Radaranlagen können in einem Radius von 400 Kilometern mehr als 1.000 Ziele gleichzeitig erfassen. Ein Schiff dieser Klasse könnte laut Bundeswehr so etwa den Luftraum über der gesamten Nordsee überwachen. Ihre Waffensysteme können sowohl nahe Ziele auf bis zu zehn Kilometer Entfernung bekämpfen, als auch Ziele in einer Entfernung von bis zu 160 Kilometern. Unter anderem ist sie mit Flugabwehrraketen ausgerüstet.



Die Besatzung umfasst rund 240 Soldatinnen und Soldaten. Darunter ist auch das Flugbetriebsteam für zwei Bordhubschrauber vom Type Sea Lynx, deren Hauptaufgabe die Jagd auf U-Boote ist. Der Inspekteur der Marine, Jan Christian Kaack, nannte das Schiff in der Vorbereitung auf die mögliche Mission den "Goldstandard" der deutschen Marine. Ihre Radaranlagen und Waffen seien auf einen Einsatz wie den im Roten Meer "optimiert".